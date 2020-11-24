Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab’ın ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı yapılmış, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Bomba yüklü aracın patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
El Bab'daki bombalı saldırıya ait patlama anı kamerada
24.11.2020 - 23:24 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 23:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin El Bab ilçesinde bomba yüklü araç ile yapılan saldırıya ait patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Etiketler : el bab,saldırı,
748754 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/748754.aspx
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