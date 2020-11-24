Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab’ın ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı yapılmış, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Bomba yüklü aracın patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.