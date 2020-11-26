Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda İsrail lehine bir kararı desteklediği" iddialarını reddetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan’ın BM’de İsrail lehine oy kullandığına dair bazı basın organlarındaki haberler asılsızdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sudan’ın mevcut Genel Kurul ve önceki oturumlar esnasında İsrail tarafından sunulan herhangi bir karar tasarısı lehinde oy kullanmadığı belirtildi.

İsrail basınında 20 Kasım’daki haberlerde, BM’deki karar tasarısının 24 "çekimser" oya karşın 144 ülkenin desteğiyle kabul edildiği aktarılarak Sudan’ın da karara destek verdiği öne sürülmüştü.

Sudan, 23 Ekim’de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı aldığını açıklamıştı.