Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Orhan VARŞOVA

Deepspot adıyla hizmet veren havuzun normal yerleri 20, tüp şeklindeki bölmeleri ise 45 metre derinliğinde. Bu boyut, 15 katlı bir binanın yüksekliğine takabil ederken havuz profesyonel dalgıçlar için biçilmiş kaftan. Havuzun günde dört defa temizlendiğini vurgulayan Deepspot Basın Sözcüsü Krzysztof Jarzyna “Havuz bize 40 milyon Polonya zlotisine (yaklaşık 85 milyon TL) mal oldu. Dalış ücreti 379 Polonya zlotisi (795 TL). 7/24 hizmete açığız. Havuzda sarkıt ve kabartmaların olduğu beş katlı mağaralar da yer alıyor. Dalışa cesaret edemeyenler için de suyun derinliklerinde yüzenleri seyredebilecekleri bir su altı tüneli bulunuyor. Konferans ve eğitim salonlarının yanı sıra havuz içi manzaralı otel odalar da mevcut” dedi.