Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbol efsanesi Diego Maradona’nın kalp krizinden 60 yaşında ölmesi tüm dünyada hayranlarını hüzne boğarken çoğu kişi de onu pop yıldızı Madonna ile karıştırdı.

“Holiday” şarkısıyla ünlenen şarkıcının öldüğünü düşünenler sosyal medyada taziye mesajları yayımladı.

Daniel Keem adlı kullanıcı, “Pop müziğinin öncüsünün öldüğünü duymak ne büyük acı” ifadesini kullanırken Guffers adlı kullanıcı da “Huzur içinde yat Madonna. O gerçek bir efsaneydi” mesajını yayımladı.

Madonna, bu mesajlarla perşembe sabahı Twitter’da en çok bahsedilen konular arasına girdi.