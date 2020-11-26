Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda’da İspanyol tazısı cinsi köpek, son derece uzun boynuyla dikkat çekiyor.

Uzun cins köpeklerden dünyaya gelen Ketama isimli köpeğin 25 santim uzunluğunda boynu var.

Sahibi Monique Morsink (30), “İspanyol tazıları uzun boylarıyla bilinirler ama Ketama’da bu biraz daha fazla” dedi.

Bu köpek ırkı, genelde avcılar tarafından avda kullanılırlar.

Bunlar, avda iyi olmayınca bazen avcıların hedefi de olabiliyor.

Ketama da bunlardan biri. Monique, İspanya’da zor durumdayken bulunup kurtarılan Ketama’yı sahiplenmiş ve ülkesine getirmiş.