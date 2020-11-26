Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu Deyr-i Zor kentinde en az 19 İran yanlısı milisin öldürüldüğü bildirildi. Gözlemevi, saldırının Albu Kamal kasabası dışında gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, İsrail devleti Cumartesi gününden bu yana Suriye'deki İran yanlısı güçlere karşı en az 2 hava saldırısı düzenlemekle suçlandı.

Son saldırılar, İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın Güvenlik Konseyi'ni İran güçlerini Suriye'den çıkarmak için derhal harekete geçmeye çağırmasının ardından geldi.