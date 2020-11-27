Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm sayısı 496 artarak 38 bin 558'e, iyileşen sayısı ise 26 bin 682 artışla 1 milyon 712 bin 174'e ulaştı.
Son 24 saatte 27 bin 543 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısına" ulaşılan ülkede, toplam Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 215 bin 533'e yükseldi. Böylece vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e çıktı.
Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 7 bin 918 artarak 585 bin 95'e, hayatını kaybeden sayısı ise 77 artışla 8 bin 680'e yükseldi.
- "EpiVakKorona" aşı adayının toplu aşılamasına 2021'de başlanacak
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 543 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ve böylece toplam test sayısının 74 milyon 800 bini geçtiği belirtildi.
Açıklamada, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aşı adayının toplu aşılamasına 2021'de başlanacağı ifade edildi.
- 400 binden fazla Rus askeri aşılanacak
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2 bin 500'den fazla Rus askerinin aşılandığını belirterek, "Toplam 400 binden fazla askere aşının yaptırılması planlanıyor." dedi.
İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak'ta tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart'ta kaydedildiği ülkede, dün 25 bin 487 vaka görülmüş, 524 kişi hayatını kaybetmişti.
Kovid-19'a karşı yeniden alınan tedbirler kapsamında 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmiş, ülkede 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.