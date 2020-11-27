Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 459 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 196 bin 119’a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 396 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının da 51 bin 914’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 557’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 172 kişinin hastanelerde tedavi altında bulunduğu belirtildi.