Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 225 bin 940 testte 26 bin 323 yeni pozitif vaka tespit edildiği ve 686 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısının 1 milyon 564 bin 532'ye, toplam can kaybının 54 bin 363'e ulaştığı aktarıldı. Ülkede toplam aktif vaka sayısı ise 789 bin 308'e yükseldi.

Bakanlık, son 24 saatte 24 bin 241 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu aktarırken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının son 24 saatte 20 kişi azalarak, 3 bin 762'ye gerilediğini açıkladı.

5 bölgede kısıtlamalar hafifletildi

İtalya'da 5 Kasım'da yürürlüğe giren bölgesel Covid-19 kısıtlamaları, salgın verilerinin haftalık olarak değerlendirilmesinin ardından 5 bölgede hafifletildi. Salgının en kritik olduğu kırmızı bölgeler arasında yer alan Lombardiya, Piemonte ve Kalabriya'nın kırmızı seviyeden bir alt seviye olan turuncu seviyeye çekildi. Kırmızı bölgelerde tam gün, turuncu bölgelerde ise gece 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Daha önce turuncu bölge olarak belirlenen Liguria ve Sicilya Adası ise kısıtlamaların en düşük seviye olan sarı seviyeye çekildi.