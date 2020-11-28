Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Yurt Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde aldığı hasardan dolayı boşaltılan 4 katlı bir binanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Bu sırada bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkarak itfaiye ekiplerini izledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.