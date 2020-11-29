Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En yakın arkadaşının açıklamalarına göre First Lady Melania Trump, Beyaz Saray’daki hatıralarıyla ilgili olarak bir kitap yazacak. Page Six dergisine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen arkadaşı, “Melania zannedildiği gibi sessiz biri değil. Hatıralarını yazarak para kazanmayı düşünüyor. Bu konuda yayınevleriyle görüşmeler yapıyor” dedi. İddiaya göre Melania’nın kitap yazmasını kocası da destekliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın da bu ay 100 bin dolarlık kitap ve televizyon anlaşmaları yaptığı açıklanmıştı. ABD’de başkan ve eşlerinin, görev sonrasında kitap yazarak kârlı anlaşmalar yapmaları mutat bir uygulama. Eski başkan Barack Obama'nın geçenlerde yayımlanan “Vadedilmiş toprak” isimli kitabı satış rekorları kırdı. Eşi Michelle Obama da 2018’de hatıralarını yayımlamıştı.