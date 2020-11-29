Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Jane Harper isimli kadın, Nottinghamshire’da nehir kenarında yürüyüş yaparken suya batıp çıkan bir köpek gördü.

Dondurucu soğuğa aldırmayan Harper, hemen suya atladı ve köpeği büyük zorluklarla sahile çekmeyi başardı. Köpeğin boynunda bir ip, ipin ucunda da kocaman bir kaya parçası olduğunu gören Harper, köpeğin, sahibi tarafından ölmesi için nehre atıldığını anlayarak derin üzüntü yaşadı. Kadın hemen köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi.

Köpeğin şimdi sağlığı iyi. Polis, üzerindeki çipten köpeğin sahibinin Charlene Latham isimli kadın olduğunu tespit etti. Suçunu itiraf eden Latham, kefaletle serbest bırakıldı. Bir sonraki mahkeme 8 Mart 2021’de.