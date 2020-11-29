Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İklim değişikliğiyle ilgili olarak ortaya atılan kâbus senaryolarının ne kadarının doğru olduğu tartışılıyor ama ABD’de yapılan bir araştırma, çoğu insanın bu korku atmosferine kendisini kaptırdığını gösteriyor. Climatic Change dergisinde yayımlanan araştırmaya göre gençler, iklim değişikliğine yol açan küresel ısınma sebebiyle çocuk sahibi olmak istemiyor. 27 ila 45 yaşlarındaki 607 Amerikalı üzerinde yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 96,5’i, iklim değişikliği sebebiyle mevcut veya gelecekteki çocuklarının istikbalinden endişe ettiğini ifade etti. Yüzde 59,8 gibi yine çok yüksek bir oran da böyle bir zamanda çocuk sahibi olduğu için pişmanlığını dile getirdi. 31 yaşındaki bir katılımcı, “Çocuk sahibi olmama kararımın tek sebebi, iklim değişikliğidir. Ölmekte olan bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum” derken 41 yaşındaki bir anne de, “Çocuklarım olduğu için pişmanım. İklim değişikliği sebebiyle dünyanın sonu ile karşı karşıya kalacaklar” dedi. Baş araştırmacı Matthew Schneider-Mayerson da “Gençler iklim değişikliğinden inanılmaz derecede endişeli. Korkularını açık yüreklilikle dile getirdiler” dedi.