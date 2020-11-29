Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyaya insanı dehşete düşüren bir park yeri kavgası görüntüsü düştü. Görüntülerde bir araç sürücüsü, park ettiği yeri beğenmediği otomobile cipiyle çarptı. Otomobil sürücüsü, olay sebebiyle büyük yıkım yaşarken, cip sürücüsü aracıyla tekrar otomobile bindirdi. Öfkesi halen dinmeyen sürücü, bu kez daha da hız alarak, dehşet sebebiyle bölgede toplanan insanların gözleri önünde otomobile bir kez daha çarptı. Görüntüleri çeken kişinin de şok içinde “Aman tanrım” “bir daha” diye nidalarda bulunduğu dikkat çekti. Polis, henüz olayla ilgili açıklama yapmadı.