Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı KoronaVirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 170 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, 38 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 118 bin 195’e hayatını kaybeden kişi sayısı ise bin 361’e yükseldi. Bin 985 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 73 bin 676 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 718 bin 235 koronavirüs testi yapıldı.