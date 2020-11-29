Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile Fransız mevkidaşı Gerald Darmanin arasında imzalanan anlaşma kapsamında Fransız sahillerinde devriye görevinde bulunan polis sayısı iki kat artırılacak. İngiltere bu iş için Fransa’ya 31,4 milyon avro ödeyecek. Fransa da 150 kilometre uzunluğundaki kanalda devriye gücünü iki kat artırmasının yanında, tahsis edilecek 31,4 milyon avroluk paket kapsamında göçmenleri dronelar, radar malzemeleri, kameralar ve optik dürbünler gibi yüksek teknolojili ürünlerle takip edecek. Göçmenler genelde Fransa’nın kuzeyinde toplanıyor ve çoğu zaman feribotlar ve küçük botlarla gizlice İngiltere’ye ulaşıyor. Kaçak göçmenler, iki ülke arasında hep sıkıntılı bir mevzu oldu. Bu sene küçük botlarla İngiltere’ye gelenlerin sayısı 8.000’den fazla. Bu, 2019’da 1.835’ti. Yeni anlaşmayla, bu sıkıntılı durumun giderilmesi amaçlanıyor. Patel de kaçak göçü önleyemediği için eleştirilerin odağındaydı. Başbakan Boris Johnson’un sene başında onu görevden alması bekleniyordu. İnsan hakları kuruluşları ise insani gerekçelerle anlaşmadan derin endişe duyuyor. Bunlar, sert polisiye tedbirler yerine insanların İngiltere’ye sığınmaları için güvenli yollar bulunmasını tavsiye ediyor.