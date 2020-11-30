Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Türkiye’nin sınırlarında kurulmak istenen terör devletine yönelik operasyonlarıyla başlayan ve Doğu Akdeniz’de hem kendinin hem de Kuzey Kıbrıs’ın enerji kaynaklarını koruma girişimiyle ayyuka çıkan Türkiye karşıtlığı her geçen gün artıyor. Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Karabağ’da demografik yapının değiştirilmesine karşı Türkiye’nin müdahalesini engellemekte zorlanan birçok ülke ayak oyunları peşinde. Son olarak AB şemsiyesi altındaki İRİNİ Operasyon Birimi, Libya’ya giden insani yardım gemimizi uluslararası kanunları ihlal ederek saatlerce aradı, ancak iddia ettikleri silahları bulamadı.

Türkiye’yi “Yeni Osmanlıcılık” peşinde koşmakla suçlayan emperyal güçler başta AB olmak üzere birçok platformda Türkiye’ye yaptırım kararı alma peşinde. Türkiye’ye karşı son dönem en sert çıkışlarda bulunan ülkelerin başında Fransa geliyor. Libya, Suriye ve Karabağ’da bütün hesapları altüst olan Fransa, yıllardır zor kullanarak sömürdüğü Afrika’da Türkiye’nin iyi niyete dayalı ticari ilişkilerinden rahatsız. Bu sebeple de Türkiye’yi tahrik etme peşinde. Türkiye, Cezayir’de soykırım yapan, Asala terör örgütünü destekleyerek birçok bürokratımızı katledilmesine aracılık eden, Ruanda’daki soykırıma zemin hazırlayan, yüzyıllarca Türklerle kardeşçe yaşayan Ermenilerin, Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmasına sebep olan Fransa, son olarak Karabağ’da 200 bin insanın hayatına mal olan Ermeni çetecilerine desteği ile Türkiye’nin yakın takibinde. Fransa’ya karşı ciddi adımlar atan Türkiye, önümüzdeki süreçte Ermeniler vasıtasıyla Anadolu`da gerçekleştirdiği katliamları gündeme getirebilir.

Dağlık Karabağ’ı sözde cumhuriyet olarak tanıyan Fransız Senatosu, yıllardır kendisinden bağımsızlık bekleyen ülkelerin taleplerine kulak tıkıyor. İşte o ülkeler;

Korsika

Nüfusu 339 bin olan Korsika, Fransa’nın toplam nüfusunun %0,49'unu oluşturuyor. Korsika'daki milliyetçi hareket, 1960'lardan bu yana özerklik talep ediyor. Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi ise 1976'dan bu yana bombalı saldırılar ve suikastlarla bağımsızlık mücadelesi verdiğini iddia ediyor.

Bretonya

3 milyon 300 bin nüfuslu Bretonya, Fransız nüfusunun %5'ini oluşturuyor. Güçlü bir kültürel kimliği olan Bretonya Avrupa'nın Kelt kökenli altı halkından birisi olarak kabul ediliyor. Bretonya milliyetçileri Fransa içinde ya da tam bağımsız olarak öz yönetim talebinde bulunuyorlar.

Yeni Kaledonya

Okyanus ülkesi Yeni Kaledonya da Fransa’dan bağımsızlık istiyor. Avustralya'ya komşu olan Güney Pasifik adası Yeni Kaledonya’da halk Fransa'dan bağımsızlık için sürekli sandığa gidiyor. Ancak her defasında sandık hileleri ile bağımsızlık engelleniyor, Fransa'ya bağlı bir özerk bölge olarak kalma

yönünde karar çıkıyor.

HANGİ ÜLKENİN NEREDE TOPRAĞI VAR?

Her biri bir ülkeye ait

Dünya genelinde birçok ada ve bölge binlerce kilometre uzakta bir devletin toprak parçası ya da sömürgesi durumunda. Bağlı oldukları ülkeler ile fiziki bağı olmayan bu bölgelerin çoğu Avrupa ülkelerinin eski kolonileri. İç işlerinde özerklik yaşayan bu bölgeler, uluslararası hukuk çerçevesinde tam egemenliğe sahip değiller ve dış işlerinde ana kara ülkeye bağlılar.

FRANSA'NIN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI

Fransız Guyanası

Güney Amerika'da yer alan Fransız Guyanası, Fransa'ya tam bağlı olmasından dolayı AB bölgesi olarak kabul edilmekte. Para birimi de avrodur.

Fransız Güney ve Antarktika Toprakları

Antarktis'te yer alan ancak hâkimiyeti uluslararası hukukta bir geçerliliği olmayan bölge ile birlikte civarında yer alan küçük ölçekli adaları kapsayan bölge, tüm işlerinde Fransa'ya bağlıdır.

Fransız Polinezyası

Fransız Polinezyası içerisinde yer alan Tahiti adalar topluluğunun en bilinen turistik adası konumundadır. Adalar topluluğu AB içerisinde yer almamakta.

Guadeloupe

Karibik'te yer alan Guadeloupe, Fransa'ya tam bağlı olmasında dolayı AB bölgesi olarak kabul edilmekte olup, aynı zamanda NATO üyesidir.

Mayotte

2011 yılında il statüsüne kavuşan ada, 2014 yılından itibaren AB toprağı olarak kabul edilmiştir. Komorlar, ada üzerinde hak iddia etmektedir.

Martinik

Karayip'te yer alan Martinique, Fransa'ya tam bağlı olmasında dolayı Avrupa Birliği bölgesi olarak kabul edilmekte olup, aynı zamanda NATO üyesidir.

Réunion

Hint Okyanusu'nda yer alan Réunion, Fransa'ya tam bağlı olmasında dolayı Avrupa Birliği bölgesi olarak kabul edilmekte olup, aynı zamanda NATO üyesidir.

Saint Barthélemy

Bölge Karayip'te Fransa'ya bağlı bir bölge olarak yer almakta olup, Fransız Denizaşırı Bölgeler Topluluğu'ndan biri olarak kabul edilmektedir.

Saint Martin

Adada AB para birimi avro kullanılmakta olup, ada Avrupa Birliği bölgesi olarak kabul edilmektedir.

Saint Pierre ve Miquelon

Bölge Atlas Okyanusu'nda Kanada açıklarında Fransa'ya bağlı bir bölge olarak yer almaktadır.

Wallis ve Futuna Adaları

Bölge Polinezya'da Fransa'ya bağlı bir bölge olarak yer almakta. Adalar topluluğu AB içerisinde yer almamakta.

Yeni Kaledonya

Büyük Okyanus'ta Avustralya'nın doğusunda yer alan ada Fransa toprağı olarak kabul edilmekte.

ABD'NİN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI

Guam

Guam, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke sınırları içerisine dâhil olmadan ABD'nin kendisine tam bağlı dış bölgelerinden biri konumundadır.

Johnston Atolü

ABD’ye dâhil olmasa da bu ülkenin hâkimiyetinde olan ada Birleşik Devletler Küçük Ada Toplulukları içerisinde yer almakta olup, Büyük Okyanus'ta bulunmaktadır. Yaşamın olmadığı atol Hawaii adasının 1.150 km güneybatısında yer almaktadır.

Kuzey Mariana Adaları

Amerika Birleşik Devletleri'ne dâhil olmasa da bu ülkenin hâkimiyetinde olan ada Birleşik Devletler Küçük Ada Toplulukları içerisinde yer almakta olup, Büyük Okyanus'ta bulunmaktadır. Ada Japonya'nın güneyinde, Guam'ın da kuzeyinde yer almaktadır.

Midway Adası

Amerika Birleşik Devletleri'ne dâhil olmasa da bu ülkenin hâkimiyetinde olan ada Birleşik Devletler Küçük Ada Toplulukları içerisinde yer almakta olup, Büyük Okyanus'ta bulunmaktadır. Yaşamın olmadığı ada Albatros kuşları için önemli bir kuluçkalama merkezi konumundadır.

Navassa Adası

ABD’ye dâhil olmasa da bu ülkenin hâkimiyetinde olan ada Birleşik Devletler Küçük Ada Toplulukları içerisinde yer almakta olup, Karayip'te Haiti ile Jamaika arasında bulunmaktadır.

Palmyra Atolü

Amerika Birleşik Devletleri'ne dâhil olmasa da bu ülkenin hâkimiyetinde olan ve üzerinde yaşam olmayan ada Birleşik Devletler Küçük Ada Toplulukları içerisinde yer almakta olup, Büyük Okyanus'ta Hawaii'nin 1.800 km güneybatısında bulunmaktadır.

Porto Riko

Ada, ABD'nin dış bölgelerinden biri konumunda olup, ABD ile iş birliği içerisinde yer alan bölge konumundadır.

Wake Adası

Amerika Birleşik Devletleri'ne dâhil olmasa da bu ülkenin hâkimiyetinde olan ada Birleşik Devletler Küçük Ada Toplulukları içerisinde yer almaktadır. Büyük Okyanus'ta yer alan ada topluluğu toplam üç adet mercan resifi adasından oluşmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları

Üç ana adadan oluşan Virjin adaları Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke sınırları içerisine dahil olmadan ABD'nin kendisine bağlı dış bölgelerinden biri konumundadır.

Amerikan Samoası

Amerikan Samoası adaları ABD'nin ülke sınırları içerisine dâhil olmadan ABD'nin kendisine bağlı dış bölgelerinden biri konumundadır.

FİNLANDİYA'NIN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI

Åland

Finlandiya'ya bağlı bir il konumunda olan ada geniş özerk haklara sahiptir. Ada her ne kadar Finlandiya'ya bağlı bir bölge olsa da, ada nüfusu kendisini İsveç kültürüne daha yakın hissetmektedir. Ada bayrağında İsveç'e olan bağlılık kullanılan renklerde de ifade edilmiştir.

İNGİLTERE'NİN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI

Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları

Atlas Okyanusu'nun güneyinde yer alan ada topluluğu Güney Kutbu'nun 60 km uzağında.

Guernsey

Manş Adaları içerisinde Britanya kraliçesine tabi bir konumdadır.

Herm

Manş Adaları içerisinde üzerinde yaşam olan en küçük ada konumunda.

Jersey

Manş Adaları içerisinde yer alıyor.

Man Adası

İrlanda Denizi içerisinde yer alıyor. AB bölgesi olarak da kabul görmemekte.

Montserrat

Karayip'te bulunan ada Avrupa Birliği'ne dâhil değil.

Pitcairn Adaları

Büyük Okyanus'ta bulunan ada AB'ye dâhil değildir.

Falkland Adaları

Ada iç işlerinde özerk bir konumda Birleşik Krallık'a bağlı bir bölgedir.

Cayman Adaları

Ada Birleşik Krallık'a bağlı bir bölge konumundadır.

Sark

Manş Adaları içerisinde yer alıyor.

St. Helena

Ada iç işlerinde özerk bir konumda Birleşik Krallık'a bağlıdır.

Tristan da Cunha

Ada iç işlerinde özerk bir konumda Birleşik Krallık'a bağlı bir bölgedir.

Turks ve Caicos Adaları

Karayip'te yer alan ada topluluğu iki ada birleşiminden oluşmaktadır.

Alderney

Britanya kraliçesine tabi bir konumdadır.

Anguilla

Ada Birleşik Krallık'a bağlı bir bölge konumundadır.

Bermuda

Ada konum itibarıyla ABD doğu kıyılarının en yakın noktasına 1.037 km mesafededir.

Britanya Antarktika Toprakları

Antarktika'da yer almakta.

Britanya Virjin Adaları

Ada Birleşik Krallık'a bağlı bir bölge konumunda.

Britanya Hint Okyanusu Toprakları

Ada Chagos Takımadaları içerisinde yer almaktadır.

Cebelitarık

İber yarımadasının en güney ucundadır.

AVUSTRALYA'NIN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI

Norfolk Adası

Ada'nın yönetimi Avustralya Doğa, Spor ve Bölgeler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Cocos Adaları

Ada'nın yönetimi Avustralya Ulaşım ve Bölgesel İlişkiler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Christmas Adası

Ada'nın yönetimi Avustralya Ulaşım ve Bölgesel İlişkiler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

HOLLANDA'NIN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI

Saba

Güney Amerika'da Venezuela'nın kuzey kıyılarında yer alan ada Hollanda'ya bağlı bir bölgedir. 2010 yılına kadar Bonaire ve Sint Eustatius adaları gibi diğer adalarla Hollanda Antilleri'ni oluşturan Saba, bu yıldan itibaren diğer adaların da olduğu gibi bağımsız adalar haline getirilmiş ve Hollanda'nın anakara dışında yer alan ve hiçbir ile bağlı olmayan özel bölgeleri olarak belirlenmiştir.

Sint Eustatius

Güney Amerika'da Venezuela'nın kuzey kıyılarında yer alan ada Hollanda'ya bağlı bir bölgedir. 2010 yılına kadar Bonaire ve Saba adaları gibi diğer adalarla Hollanda Antilleri'ni oluşturan Sint Eustatius, bu yıldan itibaren diğer adaların da olduğu gibi bağımsız adalar hâline getirilmiş ve Hollanda'nın anakara dışında yer alan ve hiçbir ile bağlı olmayan özel bölgeleri olarak belirlenmiştir.

Sint Maarten

Güney Amerika'da Venezuela'nın kuzey kıyılarında yer alan ve iç işlerinde özerk bir konuma sahip olan ada Hollanda'ya bağlı bir bölgedir.

Aruba

Güney Amerika'da Venezuela'nın kuzey kıyılarında yer alan ve iç işlerinde özerk bir konuma sahip olan ada Hollanda'ya bağlı bir bölgedir.

Bonaire

Güney Amerika'da Venezuela'nın kuzey kıyılarında yer alan ada Hollanda'ya bağlı bir bölgedir. 2010 yılına kadar diğer iki adalar olan Aruba ve Curaçao ile Hollanda Antilleri'ni oluşturan Bonaire, bu yıldan itibaren diğer iki adaların da olduğu gibi bağımsız adalar hâline getirilmiş ve Hollanda'nın anakara dışında yer alan ve hiçbir ile bağlı olmayan özel bölgeleri olarak belirlenmiştir.

Curaçao

Ada bölgede bulunan diğer iki adalar olan Aruba ve Saint Martin ile birlikte iç işlerinde bağımsız olan ama dış işlerinde Hollanda'ya bağlı olan bir bölge konumdadır. Ada, Güney Amerika'da Venezuela'nın kuzey kıyılarında yer almaktadır.

DANİMARKA'NIN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI

Faroe Adaları

Danimarka'ya bağlı bir bölge konumunda olan ada geniş özerk haklara sahiptir.

Ærø

Danimarka'ya bağlı bir ada konumunda olan ve 88 km² bir alana sahip olan Ærø, uzun süredir ayrı bir bayrak kullanmakta olup, Danimarka bayrağı bu adada kullanılmamaktadır.

Grönland

Danimarka'ya bağlı bir bölge konumunda olan ada geniş özerk haklara sahiptir. Dünya üzerinde bulunan en büyük ada (Avustralya kıta olarak kabul görmektedir) olarak kabul edilen Grönland, coğrafi açıdan Kuzey Amerika'ya dâhil edilmektedir.

YENİ ZELANDA'NIN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI

Tokelau

Ada toplamda üç atolden oluşmakta olup, Yeni Zelanda'ya bağlı bir konumdadır.

NORVEÇ'İN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI

Jan Mayen

Ada Norveç Krallığı içerisinde yer alan ve bu ülkeye bağlı bir bölge olarak kabul edilen ada, başkent Oslo'ya bağlı bir vali tarafından yönetilmektedir. Araştırmacıların dışında bir yaşamın bulunmadığı ada Arktik Okyanusu'nda yer almaktadır.

Kraliçe Maud Toprakları

Ada Norveç Krallığı içerisinde yer almamasına rağmen Norveç tarafından bu ülkeye bağlı bir bölge olarak kabul edilmektedir. Norveç'in bu kabulüne rağmen bölge Antarktika Antlaşması çerçevesinde tarafsız bölge olarak kabul edilmekte ve uluslararası hukukta hiçbir ülkeye bağlı olmayan bir bölge olarak görülmektedir.

Svalbard

Ada Norveç Krallığı içerisinde yer almakta olup bu ülkeye bağlı bir bölge konumundadır. Takımadalar ülke anakaranın kuzeyinde Arktik Okyanusu'nda yer almaktadır.

Bouvet Adası

Ada Norveç Krallığı içerisinde yer almamasına rağmen bu ülkeye bağlı bir bölge olarak kabul edilmektedir. Yaşamın olmadığı ada Atlas Okyanusu'nun en güney noktasında yer almakta olup, ulaşımın en zor olduğu bölgelerin başında bulunmaktadır.

İSPANYA'NIN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI

Kanarya Adaları

Ada İspanya'ya bağlı bir bölge konumunda olup, on yedi üyeye sahip İspanya Özerk Toplulukları grubu içerisinde yer almaktadır. Yedi ana ve altı yan adadan oluşan ada topluluğu Afrika kıtasına yakın bir konumda Fas kıyılarının batısında yer almaktadır.

Melilla

Özerk şehir konumunda olan Melilla, İspanya'ya bağlı bir konumda olup, Afrika kıtasında yer almaktadır. Fas'ın kuzey bölgesine yer alan ve 13,4 km² yüz ölçümüne sahip olan şehir 1497 yılında bu yana İspanya idaresinde bulunmaktadır.

Ceuta

Özerk şehir konumunda olan Ceuta, İspanya'ya bağlı bir konumda olup, Afrika kıtasında yer almaktadır. Önceki dönemlerde Portekiz egemenliğinde de bulunan şehir, armasında buna ithafen Portekiz bayrağında da yer alan armaya benzer bir motif kullanmaktadır.

PORTEKİZ'İN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI

Madeira Adası

Ada Portekiz'e bağlı bir konumda olup ülke içerisinde özerk bir statüye sahip konumdadır. Ada aynı zamanda da Avrupa Birliği bölgesi olarak da kabul edilmektedir.

Azorlar

Portekiz ana karasından 1369 km batısında Atlas Okyanusu'nda yer almaktadır. Ada Portekiz içerisinde özerk bir statüye sahip konumda olup, aynı zamanda da Avrupa Birliği bölgesi olarak da kabul edilmektedir.

