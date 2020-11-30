OSMAN SAĞIRLI
Türkiye’nin sınırlarında kurulmak istenen terör devletine yönelik operasyonlarıyla başlayan ve Doğu Akdeniz’de hem kendinin hem de Kuzey Kıbrıs’ın enerji kaynaklarını koruma girişimiyle ayyuka çıkan Türkiye karşıtlığı her geçen gün artıyor. Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Karabağ’da demografik yapının değiştirilmesine karşı Türkiye’nin müdahalesini engellemekte zorlanan birçok ülke ayak oyunları peşinde. Son olarak AB şemsiyesi altındaki İRİNİ Operasyon Birimi, Libya’ya giden insani yardım gemimizi uluslararası kanunları ihlal ederek saatlerce aradı, ancak iddia ettikleri silahları bulamadı.
Türkiye’yi “Yeni Osmanlıcılık” peşinde koşmakla suçlayan emperyal güçler başta AB olmak üzere birçok platformda Türkiye’ye yaptırım kararı alma peşinde. Türkiye’ye karşı son dönem en sert çıkışlarda bulunan ülkelerin başında Fransa geliyor. Libya, Suriye ve Karabağ’da bütün hesapları altüst olan Fransa, yıllardır zor kullanarak sömürdüğü Afrika’da Türkiye’nin iyi niyete dayalı ticari ilişkilerinden rahatsız. Bu sebeple de Türkiye’yi tahrik etme peşinde. Türkiye, Cezayir’de soykırım yapan, Asala terör örgütünü destekleyerek birçok bürokratımızı katledilmesine aracılık eden, Ruanda’daki soykırıma zemin hazırlayan, yüzyıllarca Türklerle kardeşçe yaşayan Ermenilerin, Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmasına sebep olan Fransa, son olarak Karabağ’da 200 bin insanın hayatına mal olan Ermeni çetecilerine desteği ile Türkiye’nin yakın takibinde. Fransa’ya karşı ciddi adımlar atan Türkiye, önümüzdeki süreçte Ermeniler vasıtasıyla Anadolu`da gerçekleştirdiği katliamları gündeme getirebilir.
Dağlık Karabağ’ı sözde cumhuriyet olarak tanıyan Fransız Senatosu, yıllardır kendisinden bağımsızlık bekleyen ülkelerin taleplerine kulak tıkıyor. İşte o ülkeler;
Korsika
Nüfusu 339 bin olan Korsika, Fransa’nın toplam nüfusunun %0,49'unu oluşturuyor. Korsika'daki milliyetçi hareket, 1960'lardan bu yana özerklik talep ediyor. Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi ise 1976'dan bu yana bombalı saldırılar ve suikastlarla bağımsızlık mücadelesi verdiğini iddia ediyor.
Bretonya
3 milyon 300 bin nüfuslu Bretonya, Fransız nüfusunun %5'ini oluşturuyor. Güçlü bir kültürel kimliği olan Bretonya Avrupa'nın Kelt kökenli altı halkından birisi olarak kabul ediliyor. Bretonya milliyetçileri Fransa içinde ya da tam bağımsız olarak öz yönetim talebinde bulunuyorlar.
Yeni Kaledonya
Okyanus ülkesi Yeni Kaledonya da Fransa’dan bağımsızlık istiyor. Avustralya'ya komşu olan Güney Pasifik adası Yeni Kaledonya’da halk Fransa'dan bağımsızlık için sürekli sandığa gidiyor. Ancak her defasında sandık hileleri ile bağımsızlık engelleniyor, Fransa'ya bağlı bir özerk bölge olarak kalma
yönünde karar çıkıyor.
HANGİ ÜLKENİN NEREDE TOPRAĞI VAR?
Her biri bir ülkeye ait
Dünya genelinde birçok ada ve bölge binlerce kilometre uzakta bir devletin toprak parçası ya da sömürgesi durumunda. Bağlı oldukları ülkeler ile fiziki bağı olmayan bu bölgelerin çoğu Avrupa ülkelerinin eski kolonileri. İç işlerinde özerklik yaşayan bu bölgeler, uluslararası hukuk çerçevesinde tam egemenliğe sahip değiller ve dış işlerinde ana kara ülkeye bağlılar.
FRANSA'NIN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI
Fransız Guyanası
Güney Amerika'da yer alan Fransız Guyanası, Fransa'ya tam bağlı olmasından dolayı AB bölgesi olarak kabul edilmekte. Para birimi de avrodur.
Fransız Güney ve Antarktika Toprakları
Antarktis'te yer alan ancak hâkimiyeti uluslararası hukukta bir geçerliliği olmayan bölge ile birlikte civarında yer alan küçük ölçekli adaları kapsayan bölge, tüm işlerinde Fransa'ya bağlıdır.
Fransız Polinezyası
Fransız Polinezyası içerisinde yer alan Tahiti adalar topluluğunun en bilinen turistik adası konumundadır. Adalar topluluğu AB içerisinde yer almamakta.
Guadeloupe
Karibik'te yer alan Guadeloupe, Fransa'ya tam bağlı olmasında dolayı AB bölgesi olarak kabul edilmekte olup, aynı zamanda NATO üyesidir.
Mayotte
2011 yılında il statüsüne kavuşan ada, 2014 yılından itibaren AB toprağı olarak kabul edilmiştir. Komorlar, ada üzerinde hak iddia etmektedir.
Martinik
Karayip'te yer alan Martinique, Fransa'ya tam bağlı olmasında dolayı Avrupa Birliği bölgesi olarak kabul edilmekte olup, aynı zamanda NATO üyesidir.
Réunion
Hint Okyanusu'nda yer alan Réunion, Fransa'ya tam bağlı olmasında dolayı Avrupa Birliği bölgesi olarak kabul edilmekte olup, aynı zamanda NATO üyesidir.
Saint Barthélemy
Bölge Karayip'te Fransa'ya bağlı bir bölge olarak yer almakta olup, Fransız Denizaşırı Bölgeler Topluluğu'ndan biri olarak kabul edilmektedir.
Saint Martin
Adada AB para birimi avro kullanılmakta olup, ada Avrupa Birliği bölgesi olarak kabul edilmektedir.
Saint Pierre ve Miquelon
Bölge Atlas Okyanusu'nda Kanada açıklarında Fransa'ya bağlı bir bölge olarak yer almaktadır.
Wallis ve Futuna Adaları
Bölge Polinezya'da Fransa'ya bağlı bir bölge olarak yer almakta. Adalar topluluğu AB içerisinde yer almamakta.
Yeni Kaledonya
Büyük Okyanus'ta Avustralya'nın doğusunda yer alan ada Fransa toprağı olarak kabul edilmekte.
ABD'NİN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI
Guam
Guam, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke sınırları içerisine dâhil olmadan ABD'nin kendisine tam bağlı dış bölgelerinden biri konumundadır.
Johnston Atolü
ABD’ye dâhil olmasa da bu ülkenin hâkimiyetinde olan ada Birleşik Devletler Küçük Ada Toplulukları içerisinde yer almakta olup, Büyük Okyanus'ta bulunmaktadır. Yaşamın olmadığı atol Hawaii adasının 1.150 km güneybatısında yer almaktadır.
Kuzey Mariana Adaları
Amerika Birleşik Devletleri'ne dâhil olmasa da bu ülkenin hâkimiyetinde olan ada Birleşik Devletler Küçük Ada Toplulukları içerisinde yer almakta olup, Büyük Okyanus'ta bulunmaktadır. Ada Japonya'nın güneyinde, Guam'ın da kuzeyinde yer almaktadır.
Midway Adası
Amerika Birleşik Devletleri'ne dâhil olmasa da bu ülkenin hâkimiyetinde olan ada Birleşik Devletler Küçük Ada Toplulukları içerisinde yer almakta olup, Büyük Okyanus'ta bulunmaktadır. Yaşamın olmadığı ada Albatros kuşları için önemli bir kuluçkalama merkezi konumundadır.
Navassa Adası
ABD’ye dâhil olmasa da bu ülkenin hâkimiyetinde olan ada Birleşik Devletler Küçük Ada Toplulukları içerisinde yer almakta olup, Karayip'te Haiti ile Jamaika arasında bulunmaktadır.
Palmyra Atolü
Amerika Birleşik Devletleri'ne dâhil olmasa da bu ülkenin hâkimiyetinde olan ve üzerinde yaşam olmayan ada Birleşik Devletler Küçük Ada Toplulukları içerisinde yer almakta olup, Büyük Okyanus'ta Hawaii'nin 1.800 km güneybatısında bulunmaktadır.
Porto Riko
Ada, ABD'nin dış bölgelerinden biri konumunda olup, ABD ile iş birliği içerisinde yer alan bölge konumundadır.
Wake Adası
Amerika Birleşik Devletleri'ne dâhil olmasa da bu ülkenin hâkimiyetinde olan ada Birleşik Devletler Küçük Ada Toplulukları içerisinde yer almaktadır. Büyük Okyanus'ta yer alan ada topluluğu toplam üç adet mercan resifi adasından oluşmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları
Üç ana adadan oluşan Virjin adaları Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke sınırları içerisine dahil olmadan ABD'nin kendisine bağlı dış bölgelerinden biri konumundadır.
Amerikan Samoası
Amerikan Samoası adaları ABD'nin ülke sınırları içerisine dâhil olmadan ABD'nin kendisine bağlı dış bölgelerinden biri konumundadır.
FİNLANDİYA'NIN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI
Åland
Finlandiya'ya bağlı bir il konumunda olan ada geniş özerk haklara sahiptir. Ada her ne kadar Finlandiya'ya bağlı bir bölge olsa da, ada nüfusu kendisini İsveç kültürüne daha yakın hissetmektedir. Ada bayrağında İsveç'e olan bağlılık kullanılan renklerde de ifade edilmiştir.
İNGİLTERE'NİN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları
Atlas Okyanusu'nun güneyinde yer alan ada topluluğu Güney Kutbu'nun 60 km uzağında.
Guernsey
Manş Adaları içerisinde Britanya kraliçesine tabi bir konumdadır.
Herm
Manş Adaları içerisinde üzerinde yaşam olan en küçük ada konumunda.
Jersey
Manş Adaları içerisinde yer alıyor.
Man Adası
İrlanda Denizi içerisinde yer alıyor. AB bölgesi olarak da kabul görmemekte.
Montserrat
Karayip'te bulunan ada Avrupa Birliği'ne dâhil değil.
Pitcairn Adaları
Büyük Okyanus'ta bulunan ada AB'ye dâhil değildir.
Falkland Adaları
Ada iç işlerinde özerk bir konumda Birleşik Krallık'a bağlı bir bölgedir.
Cayman Adaları
Ada Birleşik Krallık'a bağlı bir bölge konumundadır.
Sark
Manş Adaları içerisinde yer alıyor.
St. Helena
Ada iç işlerinde özerk bir konumda Birleşik Krallık'a bağlıdır.
Tristan da Cunha
Ada iç işlerinde özerk bir konumda Birleşik Krallık'a bağlı bir bölgedir.
Turks ve Caicos Adaları
Karayip'te yer alan ada topluluğu iki ada birleşiminden oluşmaktadır.
Alderney
Britanya kraliçesine tabi bir konumdadır.
Anguilla
Ada Birleşik Krallık'a bağlı bir bölge konumundadır.
Bermuda
Ada konum itibarıyla ABD doğu kıyılarının en yakın noktasına 1.037 km mesafededir.
Britanya Antarktika Toprakları
Antarktika'da yer almakta.
Britanya Virjin Adaları
Ada Birleşik Krallık'a bağlı bir bölge konumunda.
Britanya Hint Okyanusu Toprakları
Ada Chagos Takımadaları içerisinde yer almaktadır.
Cebelitarık
İber yarımadasının en güney ucundadır.
AVUSTRALYA'NIN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI
Norfolk Adası
Ada'nın yönetimi Avustralya Doğa, Spor ve Bölgeler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.
Cocos Adaları
Ada'nın yönetimi Avustralya Ulaşım ve Bölgesel İlişkiler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.
Christmas Adası
Ada'nın yönetimi Avustralya Ulaşım ve Bölgesel İlişkiler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.
HOLLANDA'NIN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI
Saba
Güney Amerika'da Venezuela'nın kuzey kıyılarında yer alan ada Hollanda'ya bağlı bir bölgedir. 2010 yılına kadar Bonaire ve Sint Eustatius adaları gibi diğer adalarla Hollanda Antilleri'ni oluşturan Saba, bu yıldan itibaren diğer adaların da olduğu gibi bağımsız adalar haline getirilmiş ve Hollanda'nın anakara dışında yer alan ve hiçbir ile bağlı olmayan özel bölgeleri olarak belirlenmiştir.
Sint Eustatius
Güney Amerika'da Venezuela'nın kuzey kıyılarında yer alan ada Hollanda'ya bağlı bir bölgedir. 2010 yılına kadar Bonaire ve Saba adaları gibi diğer adalarla Hollanda Antilleri'ni oluşturan Sint Eustatius, bu yıldan itibaren diğer adaların da olduğu gibi bağımsız adalar hâline getirilmiş ve Hollanda'nın anakara dışında yer alan ve hiçbir ile bağlı olmayan özel bölgeleri olarak belirlenmiştir.
Sint Maarten
Güney Amerika'da Venezuela'nın kuzey kıyılarında yer alan ve iç işlerinde özerk bir konuma sahip olan ada Hollanda'ya bağlı bir bölgedir.
Aruba
Güney Amerika'da Venezuela'nın kuzey kıyılarında yer alan ve iç işlerinde özerk bir konuma sahip olan ada Hollanda'ya bağlı bir bölgedir.
Bonaire
Güney Amerika'da Venezuela'nın kuzey kıyılarında yer alan ada Hollanda'ya bağlı bir bölgedir. 2010 yılına kadar diğer iki adalar olan Aruba ve Curaçao ile Hollanda Antilleri'ni oluşturan Bonaire, bu yıldan itibaren diğer iki adaların da olduğu gibi bağımsız adalar hâline getirilmiş ve Hollanda'nın anakara dışında yer alan ve hiçbir ile bağlı olmayan özel bölgeleri olarak belirlenmiştir.
Curaçao
Ada bölgede bulunan diğer iki adalar olan Aruba ve Saint Martin ile birlikte iç işlerinde bağımsız olan ama dış işlerinde Hollanda'ya bağlı olan bir bölge konumdadır. Ada, Güney Amerika'da Venezuela'nın kuzey kıyılarında yer almaktadır.
DANİMARKA'NIN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI
Faroe Adaları
Danimarka'ya bağlı bir bölge konumunda olan ada geniş özerk haklara sahiptir.
Ærø
Danimarka'ya bağlı bir ada konumunda olan ve 88 km² bir alana sahip olan Ærø, uzun süredir ayrı bir bayrak kullanmakta olup, Danimarka bayrağı bu adada kullanılmamaktadır.
Grönland
Danimarka'ya bağlı bir bölge konumunda olan ada geniş özerk haklara sahiptir. Dünya üzerinde bulunan en büyük ada (Avustralya kıta olarak kabul görmektedir) olarak kabul edilen Grönland, coğrafi açıdan Kuzey Amerika'ya dâhil edilmektedir.
YENİ ZELANDA'NIN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI
Tokelau
Ada toplamda üç atolden oluşmakta olup, Yeni Zelanda'ya bağlı bir konumdadır.
NORVEÇ'İN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI
Jan Mayen
Ada Norveç Krallığı içerisinde yer alan ve bu ülkeye bağlı bir bölge olarak kabul edilen ada, başkent Oslo'ya bağlı bir vali tarafından yönetilmektedir. Araştırmacıların dışında bir yaşamın bulunmadığı ada Arktik Okyanusu'nda yer almaktadır.
Kraliçe Maud Toprakları
Ada Norveç Krallığı içerisinde yer almamasına rağmen Norveç tarafından bu ülkeye bağlı bir bölge olarak kabul edilmektedir. Norveç'in bu kabulüne rağmen bölge Antarktika Antlaşması çerçevesinde tarafsız bölge olarak kabul edilmekte ve uluslararası hukukta hiçbir ülkeye bağlı olmayan bir bölge olarak görülmektedir.
Svalbard
Ada Norveç Krallığı içerisinde yer almakta olup bu ülkeye bağlı bir bölge konumundadır. Takımadalar ülke anakaranın kuzeyinde Arktik Okyanusu'nda yer almaktadır.
Bouvet Adası
Ada Norveç Krallığı içerisinde yer almamasına rağmen bu ülkeye bağlı bir bölge olarak kabul edilmektedir. Yaşamın olmadığı ada Atlas Okyanusu'nun en güney noktasında yer almakta olup, ulaşımın en zor olduğu bölgelerin başında bulunmaktadır.
İSPANYA'NIN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI
Kanarya Adaları
Ada İspanya'ya bağlı bir bölge konumunda olup, on yedi üyeye sahip İspanya Özerk Toplulukları grubu içerisinde yer almaktadır. Yedi ana ve altı yan adadan oluşan ada topluluğu Afrika kıtasına yakın bir konumda Fas kıyılarının batısında yer almaktadır.
Melilla
Özerk şehir konumunda olan Melilla, İspanya'ya bağlı bir konumda olup, Afrika kıtasında yer almaktadır. Fas'ın kuzey bölgesine yer alan ve 13,4 km² yüz ölçümüne sahip olan şehir 1497 yılında bu yana İspanya idaresinde bulunmaktadır.
Ceuta
Özerk şehir konumunda olan Ceuta, İspanya'ya bağlı bir konumda olup, Afrika kıtasında yer almaktadır. Önceki dönemlerde Portekiz egemenliğinde de bulunan şehir, armasında buna ithafen Portekiz bayrağında da yer alan armaya benzer bir motif kullanmaktadır.
PORTEKİZ'İN DENİZAŞIRI TOPRAKLARI
Madeira Adası
Ada Portekiz'e bağlı bir konumda olup ülke içerisinde özerk bir statüye sahip konumdadır. Ada aynı zamanda da Avrupa Birliği bölgesi olarak da kabul edilmektedir.
Azorlar
Portekiz ana karasından 1369 km batısında Atlas Okyanusu'nda yer almaktadır. Ada Portekiz içerisinde özerk bir statüye sahip konumda olup, aynı zamanda da Avrupa Birliği bölgesi olarak da kabul edilmektedir.