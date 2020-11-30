Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı gazeteci Muhammed Ahvaze, yetkililerden elde ettiği bilgilerle komplike suikastı ince detaylarına kadar şöyle anlattı: İsrail istihbarat teşkilatı Mossad tarafından işlenen suikastta toplam 62 kişi görev yaptı. Bunlardan 50’si lojistik destek verdi. Ekip, Fahrizade’nin cuma günü Tahran’dan Absard’a geleceğini biliyordu. Yurt dışında istihbarat ve güvenlik teşkilatlarından destek alan iyi eğitimli 12 kişi, şehrin girişinde pusu kurdu. Fahrizade’nin kurşun geçirmez 3 araçtan oluşan konvoyu şehre girmeden yarım saat önce şehrin elektriği kesildi. Üçüncü araç geçtiğinde içine bomba yerleştirilmiş Nissan kamyonet patlatıldı, elektrik direkleriyle radyo televizyon vericileri hasar gördü. Fahrizade’nin bulunduğu ikinci araç, iki keskin nişancı dahil 12 suikastçı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Korumalarla şiddetli çatışma yaşandı. Suikastçılar Fahrizade’yi araçtan çıkardı ve ateş açarak öldüğünden iyice emin oldu. Hiçbir kayıp vermeyen suikastçılar daha sonra ortadan kayboldu. Görgü şahitleri, olayda Fahrizade dışında birkaç kişinin daha öldüğünü ifade ettiler. Fahrizade, İsrail’in baş sıradaki hedefleri arasındaydı. İsrail’den saldırı konusunda açıklama gelmezken İranlı yetkililer intikam yemini etti.