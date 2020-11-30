Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’da korona virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 130 bin 524 testte 16 bin 377 yeni pozitif vaka tespit edildiği ve 627 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısının 1 milyon 601 bin 554'e, toplam can kaybının 55 bin 567'ye ulaştığı aktarıldı. Ülkede toplam aktif vaka sayısı ise 788 bin 471'e geriledi. Bakanlık, son 24 saatte 23 bin 4 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu aktardı.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında Cuma gününden bu yana devam eden düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının son 24 saatte 9 kişi azalarak, toplam 3 bin 744'e gerilediğini açıkladı.