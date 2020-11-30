Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanı'nı kabul etti
30.11.2020 - 22:09 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 22:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
750087 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/750087.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER