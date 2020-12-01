Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, "(IKBY ile varılan anlaşma gereği) Güvenlik güçleri, Sincar’ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladı." ifadeleri kullanıldı.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: Güvenlik güçleri, Sincar’ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladı
01.12.2020 - 13:55 | Son Güncelleme: 01.12.2020 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, "(IKBY ile varılan anlaşma gereği) Güvenlik güçleri, Sincar’ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : ırak,
750256 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/750256.aspx
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