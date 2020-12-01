Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın güneyindeki Perpignan kentinde yaşayan 300 kiloluk morbid obez Alain Panabiere, Temmuz 2019'dan bu yana aşırı kiloları nedeni ile evinin salonunda mahsur kalmıştı. Salonun zemininde yaşamını devam ettiren 53 yaşındaki adama kardeşi her gün yemek getiriyor ve tüm hijyen ihtiyaçlarını karşılıyordu. Panabiere, için yetkililer vinç yardımı ile kurtarma operasyonu düzenledi. Apartmanın birinci katında oturan Panabiere'in komşuları, valilik talimatıyla operasyon boyunca apartmandan uzaklaştırıldı. Binadaki kurtarma operasyonu öncesi yıkım riskine karşı önce binaya güçlendirme çalışması yapıldı. Saatler süren operasyon hazırlığı sonrası yaklaşık 50 kişinin katıldığı kurtarma operasyonu ile Panabiere, evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Vincin ucuna takılmış bir platform sayesinde, penceresi sökülmüş daireye girilerek, Panabiere önce yumuşak bir doku üzerine yerleştirildi. Ardından bir konteynır benzeri bir platform ile özel bir ambulansa taşındı. Ambulansla Montpellier Hastanesi'ne götürülen Panabiere’in kurtarma operasyonu koordine eden doktor, "gayet iyi" açıklaması yaptı.

Çok kaygılı olduğu öğrenilen Panabiere'in ağrılarının giderilmesiyle edebildiği kadar hareket etmeye çalıştığı öğrenildi. Panabiere'in tedavi için birkaç hafta sonra özel bir merkeze yerleştirileceği bildirildi.