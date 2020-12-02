Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görüşmede bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin suç niteliğinde olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca Borrell'in, AB'nin suikasta olan tavrını Dışişleri Bakanı Zarif'e aktardığı kaydedildi.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.