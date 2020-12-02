Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in sesten 16 kat hızlı hareket eden hipersonik jet motoru, Pekin’de JF-12 şok tünelinde yapılan testi başarıyla tamamladı. Motor, testte sesten 9 kat hıza ulaştı. Dünyada sesten 16 kat hızı test edecek bir laboratuvar bulunmuyor. Motorun bu hıza ulaşması da büyük başarı olarak kabul edildi. Ses hızı saatte 1.235,5 kilometredir. Soramjet denilen motor, yolcu uçaklarına yerleştirildiğinde dünyanın istenilen yerine 2 saatte ulaşacak. Pekin’deki araştırmacılara göre bu motorun bulunduğu uçak, geleneksel pistlerden havalanacak ve dünya yörüngesine girecek, akabinde yeniden atmosfere girerek istediği havaalanına iniş yapacak. Turbojet motorlardan çok farklı şekilde çalışan motorun, tahrip gücü yüksek askeri silahlarda da kullanılabileceği ifade ediliyor.