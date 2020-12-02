Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetersiz beslenme sebebiyle bir deri bir kemik kalan adamın vücudu açık yaralarla doluydu. Hemen hemen hiç dişi bulunmayan adam güçlükle yürüyebiliyor ve konuşabiliyordu. İsmi açıklanmayan adam hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Adamın hayati tehlikesi bulunmuyor. Hastanenin olayı polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. 12 yaşındayken başlayarak oğlunu 28 sene evde esir tutan anne tutuklandı. İsmi açıklanmayan kadın, “oğlunu hürriyetinden mahrum bırakmak ve bedenine zarar vermekten” yargılanacak.