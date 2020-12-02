Yetersiz beslenme sebebiyle bir deri bir kemik kalan adamın vücudu açık yaralarla doluydu. Hemen hemen hiç dişi bulunmayan adam güçlükle yürüyebiliyor ve konuşabiliyordu. İsmi açıklanmayan adam hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Adamın hayati tehlikesi bulunmuyor. Hastanenin olayı polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. 12 yaşındayken başlayarak oğlunu 28 sene evde esir tutan anne tutuklandı. İsmi açıklanmayan kadın, “oğlunu hürriyetinden mahrum bırakmak ve bedenine zarar vermekten” yargılanacak.
İsveç’te dehşet evi! Canavar anne, oğlunu 28 sene evde esir tuttu
02.12.2020 - 12:39 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 12:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsveç’te oğlunu esir tuttuğunu düşündükleri kadının akrabaları, Stockholm’deki apartman dairesine baskın yaptı ve 40 yaşındaki oğlunu içeride kilitli ve perişan halde buldu.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : İsveç’te,
750485 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/750485.aspx
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