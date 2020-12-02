Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq, ULUSKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Verilen bilgiye göre, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy yapılan görüşmede Türkiye ile Fas arasında ekonomik ve ticari ilişkilere değindi. Atasoy, iki ülke arasında ilişkileri güçlendirmek amacıyla Fas'ın Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Yapılan görüşmede Büyükelçi Muhammed Ali Lazreq'in şu açıklamayı yaptığı söylendi: ''Türkiye ile Fas Krallığı arasında ekonomik ticari kültürel ve siyasal ilişkilerimiz en üst düzeydir. İki ülke arasında ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla ULUSKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız. Başkan Atasoy'u ve beraberinde getireceği iş heyetini Fas'a davet ediyoruz. Fas'a yapılacak ziyaretin iki ülke ilişkilerine büyük ivme kazandıracak''.

Karşılıklı hediyelerin verilmesi ardından toplantının sona erdiği belirtildi.