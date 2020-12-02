Bir anda ortalığı savaş alanına çeviren ve dehşet verici görüntülere yol açan yangın, 5 ayrı itfaiye istasyonundan gelen onlarca itfaiyeci tarafından güçlükle söndürüldü. Cambridgeshire itfaiyesi, “Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Ekipler bölgede soğutma çalışmaları yapıyor ve bölgeyi güvenli hale getirmeye çalışıyor” açıklamasını yaptı.
Kamyon yandı, ortalık savaş alanına döndü
02.12.2020 - 14:28 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de bir kamyon, Cambridgeshire’da benzin istasyonu yakınlarında yanarak infilak etti.
Etiketler : İngiltere,
750513 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/750513.aspx
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