Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir anda ortalığı savaş alanına çeviren ve dehşet verici görüntülere yol açan yangın, 5 ayrı itfaiye istasyonundan gelen onlarca itfaiyeci tarafından güçlükle söndürüldü. Cambridgeshire itfaiyesi, “Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Ekipler bölgede soğutma çalışmaları yapıyor ve bölgeyi güvenli hale getirmeye çalışıyor” açıklamasını yaptı.