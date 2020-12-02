Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 313 kişi hayatını kaybetti.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 64 artışla 2 milyon 244 bin 635'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 313 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 53 bin 816'ya çıktı.

Hastanelerde 3 bin 488'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 13 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1534 artışla 165 bin 563'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,8'de kaldı.