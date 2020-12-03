Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gana Cezaevi Hizmetleri Kamu İşler Direktörü Courage Atsem, radyoya yaptığı açıklamada, Ashanti bölgesinde cezaevlerindeki 54 hapishane görevlisi ve 44 mahkumun Covid-19'a yakalandığını belirtti.

Atsem, cezaevlerinde Covid-19 tespit edilen kişiler için yeni bir tesis kurulduğunu kaydederek, "Hükümet, salgının cezaevlerinde daha fazla yayılmaması için elinden geleni en iyisini yapıyor" dedi.

Ülkede Covid-19 ile mücadele kapsamında daha önce 1602 mahkuma af çıkarılmıştı. Af çıkarılanların arasında ilk kez tutuklananlar, ağır hasta olanlar ile 70 yaş ve üstü bulunuyor.

Gana'da şimdiye kadar 51 bin 667 Covid-19 vakası görülürken, 323 kişi hayatını kaybetti.