Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına onay veren ilk ülke oldu. Aşılamanın ülkede gelecek hafta başlaması bekleniyor. Ama YouGov tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre insanlarda aşıya karşı büyük tedirginlik var. 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 20’si aşının güvenilir olduğundan şüphe duyduğunu belirtti. Aşıdan kesinlikle emin olduğunu söyleyenlerin oranı sadece yüzde 27. Yüzde 43 ise aşıya biraz güveniyor. Katılımcıların 3’te 2’lik kısmı (yüzde 66) aşının güvenilirliği konusunda insanları ikna etmek üzere Sağlık Bakanı Matt Hancock’un canlı yayında aşı olmasını istedi. Yüzde 44’lük kesim, aşının kanunen mecbur edilmemesi görüşünde. Aksini isteyenlerin oranı ise yüzde 37.