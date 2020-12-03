Tepkiler üzerine polis, çiftliğe baskın düzenledi. Çiftlikte kafes içinde Labrador ve Golden Retriever cinsleri de dahil 40 kadar köpek bulundu. Duvarlarda da “sipariş üzerine öldürülecek canlı köpekler” ve “köpek etinden sosis” ibareleri görüldü. Çiftlik sahibi kadın, bu ibareleri eğlence olsun diye yazdıklarını iddia etti. Köpeklerin çoğunun çalıntı olduğu düşünülüyor. Kesilmekten son anda kurtarılan köpekler bir hayvan barınağına teslim edildi.
Çin’de 40 köpek, mezbahanede kesilmekten son anda kurtarıldı
03.12.2020 - 14:19 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’de sosyal medyada bir çiftlikte köpeklerin etleri için katledildiğine dair görüntüler yayımlanması üzerine hayvanseverler, 20 saat boyunca etrafını sararak çiftliğin kapatılmasını istedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin,
750728 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/750728.aspx
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