Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tepkiler üzerine polis, çiftliğe baskın düzenledi. Çiftlikte kafes içinde Labrador ve Golden Retriever cinsleri de dahil 40 kadar köpek bulundu. Duvarlarda da “sipariş üzerine öldürülecek canlı köpekler” ve “köpek etinden sosis” ibareleri görüldü. Çiftlik sahibi kadın, bu ibareleri eğlence olsun diye yazdıklarını iddia etti. Köpeklerin çoğunun çalıntı olduğu düşünülüyor. Kesilmekten son anda kurtarılan köpekler bir hayvan barınağına teslim edildi.