Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 36 bin 815 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 571 bin 780'e çıktı.

Ülkede 540 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid -19 nedeniyle ölenlerin sayısı 139 bin 188'e yükseldi.

İyileşen sayısı ise 9 milyon 16 bin 289'a ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede 600'ün üzerinde yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte 629 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 36 bin 332'ye çıktı, 28 bin 611 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 7 kişi ölürken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 536'ya çıktı.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 86 bin 584'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 679 kişi iyileşti