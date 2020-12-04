ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 31 artarak 283 bin 30'a yükseldi.
ABD'de son 24 saatte 3 bin 31 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
04.12.2020 - 18:12 | Son Güncelleme: 04.12.2020 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 31 artarak 283 bin 30'a yükseldi.
Etiketler : abd,koronavirüs,kovid-19,
750980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/750980.aspx
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