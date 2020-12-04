Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Çin'den solunum cihazları tedariki hakkında yürütülen soruşturmanın ardından, aralarında Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Başbakanı Fadil Novalic'in de bulunduğu 4 kişi ve 1 firma hakkında iddianame hazırlandı.

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Novalic'in yanı sıra FBIH Maliye Bakanı Jelka Milicevic, eski FBIH Sivil Koruma Müdürü Fahrudin Solak, tedarikçi "Srebrena Malina" isimli firma ve firma sahibi Fikret Hodzic şüpheliler arasında yer alıyor.

Hazırlanan iddianamede, Milicevic görevi kötüye kullanmakla suçlanırken, diğer 3 isim ve tedarikçi firmanın yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak, rüşvet, kara para aklamak, delil karartmak, resmi belgede sahtecilik yapmaktan ceza almaları isteniyor.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan FBIH hükümetinin, kamu ihalesi açmadan bahsi geçen tedarikçi firma üzerinde solunum cihazı satın alması, ülkede tartışmalara neden olmuştu. Yaklaşık 5 milyon avro değerindeki 100 cihazın ve 1 milyon avro değerindeki koruyucu ekipmanın tedarik edilmesiyle ülke kaynaklarının kötüye kullanıldığı iddia edilmişti.

Öte yandan, Çin menşeli solunum cihazlarının Kovid-19 hastalarının tedavisinde etkili olmadığı ve ayıca "Srebrena Malina" firmasının sağlık ekipmanı ithalatı için ruhsatının bulunmadığı öne sürülmüştü.

Savcılık açıklamasında ayrıca, cihazların tedariki ve dağıtımıyla ilgili başka şahıslar hakkında da soruşturmaların sürdüğü bildirildi.