Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Chongqing kentinde bulunan Diaoshuidong kömür madeninde meydana gelen kazada 24 madenci yerin altında mahsur kaldı. Yetkililer, mahsur kalan 24 madencinin 18’inin madendeki karbonmonoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeni ile hayatını kaybettiğini, 1 madencinin ise kurtarıldığını aktardı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, kazanın iki aydan bu yana kapalı olan madendeki ekipmanların sökülme işlemi yapıldığı sırada meydana geldiğini açıkladı.

DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL MADENLERİ ÇİN'DE YER ALIYOR

Çin’deki madenler dünyanın en ölümcül madenleri arasında yer alıyor. Eylül ayı sonlarında Chongqing'deki Songzao kömür madeninde de madenciler yerin altında mahsur kalmış, 16 madenci karbonmonoksit zehirlenmesi nedeni ile hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, 1975 yılında inşa edilen ve 1998'den beri özel bir işletme tarafından işletilen Diaoshuidong kömür madeni, yıllık 120 bin ton kömür kapasitesine sahip bulunuyor. 2013 yılında madende meydana gelen hidrojen sülfür zehirlenmesi sonucu 3 madenci hayatını kaybetmiş, 2 madenci de yaralanmıştı.