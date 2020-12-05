Kara Panter filminin yıldızı Letitia Wright, yeni geliştirilen koronavirüs aşısıyla insanların takip edileceğini belirten bir video yayımladıktan sonra sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Çoğu kullanıcı, Kara Panter 2’nin komple iptal edilmesi ya da İngiliz sanatçının filmden çıkarılmasını isteyen mesajlar yayımladı. İlginç bir şekilde Wright bu mesajları beğendi. Filmin yıldızlarından Don Cheadle da "söyledikleri saçmalık" diyerek eleştirilere dahil oldu. Serinin yeni filminde Wright’a daha fazla rol verilmesi bekleniyordu. Yapımcı şirket Marvel Studios konu hakkında açıklama yapmadı.
Kara Panter filminin yıldızı aşıyı eleştirdi, lince uğradı
05.12.2020 - 12:54 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kara Panter filminin yıldızı Letitia Wright, yeni geliştirilen koronavirüs aşısıyla insanların takip edileceğini belirten bir video yayımladıktan sonra sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Kara Panter filmi,Letitia Wright,
751145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/751145.aspx
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