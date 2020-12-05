Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızın kangren olan kolu dirsekten itibaren kesildi. Küçük yaşta sakat kalan kız uzun süre psikolojik destek almak zorunda. Doktorlar, çocuğun tüm vücudunda morluklar, yanık izleri, yara bere olması üzerine durumu polise bildirdi. Çocuğun, halası Makka Ganieva tarafından yıllardır şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. 2 çocuk annesi Ganieva’nın, kendi çocuklarına da şiddet uyguladığı belirlendi. Ganieva, çıkarıldığı mahkemece 6 sene hapse mahkum edildi. Çocuğun annesi Lidiya Yevloyeva, maddi imkansızlık içinde olduğunu, çocuğuna bakamadığını, daha iyi hayat süreceği düşüncesiyle onu Ganieva’ya teslim ettiğini ama kararından çok pişman olduğunu söyledi.