Kızın kangren olan kolu dirsekten itibaren kesildi. Küçük yaşta sakat kalan kız uzun süre psikolojik destek almak zorunda. Doktorlar, çocuğun tüm vücudunda morluklar, yanık izleri, yara bere olması üzerine durumu polise bildirdi. Çocuğun, halası Makka Ganieva tarafından yıllardır şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. 2 çocuk annesi Ganieva’nın, kendi çocuklarına da şiddet uyguladığı belirlendi. Ganieva, çıkarıldığı mahkemece 6 sene hapse mahkum edildi. Çocuğun annesi Lidiya Yevloyeva, maddi imkansızlık içinde olduğunu, çocuğuna bakamadığını, daha iyi hayat süreceği düşüncesiyle onu Ganieva’ya teslim ettiğini ama kararından çok pişman olduğunu söyledi.
Halasının şiddet uyguladığı Rus kızın kolu kangren oldu, kesildi
05.12.2020 - 14:02 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın Sunzha bölgesinde 7 yaşındaki Aisha Azhygova, kolu kırıldıktan günler sonra hastaneye götürüldü.
Etiketler : Rus kız,
751164 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/751164.aspx
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