Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyadaki neredeyse her dört koronavirüs vakasından birinin görüldüğü ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden, Delaware eyaletinin Wilmington şehrinde yaptığı konuşmada, koronavirüs aşısını zorunlu hale getirmenin gerekli olmayacağını söyledi.

Reuters’ın haberine göre Biden, "Başkan olarak insanları doğru şeyi yapmaya teşvik etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım ve yaptıklarında bunun önemli olduğunu göstereceğim" şeklinde konuştu.

Biden'ın açıklaması, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) ilk kez, kendi evlerinde olmadıkları sürece Amerikalılara iç mekanlarda "maske kullanımı" çağrısı yapmasının ardından geldi.

CDC, ABD'nin virüsün "yüksek düzeyde bulaşma aşamasına girdiğini" açıkladı.

100 GÜNLÜK MASKE ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Biden, Amerikalılara 100 gün boyunca maske takma çağrısını da yineledi ve aşı ile maske kullanımının birlikte ölüm oranlarını düşüreceğini kaydetti.

Biden daha önce "Yemin ettiğim ilk gün, halktan 100 gün maske takmalarını isteyeceğim. Maskeli 100 gün sadece, sonsuza kadar değil. 100 gün" demişti.

Perşembe günü Biden, CNN'e, güvenliğiyle ilgili olası endişeleri gidermek için kamuoyu önünde aşı yaptırmaktan mutluluk duyacağını söylemişti.

Üç eski ABD Başkanı, Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da kamuoyu önünde aşılanmaya hazır olduklarını açıklamışlardı. (NTV)