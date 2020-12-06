Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de uyuşturucu kaçakçılığında “çok önemli oyuncu” olarak gösterilen Türkiye vatandaşı bir uyuşturucu baronu, hakkındaki 18 sene hapis cezasının 3’te 2’sini çektikten sonra serbest bırakıldı. Göç mahkemesine başvurarak isminin gizli tutulmasını sağlayan baron, sadece “CD” olarak adlandırılıyor. İngiltere, ülke için tehlike olduğu gerekçesiyle CD’yi sınır dışı etmek isterken, CD de PKK’yla bağlantıları ve eski suçlarından dolayı hayatının risk altına gireceğini öne sürerek Türkiye’ye iade edilmemek için çaba sarf ediyor. İngiltere’ye ilk olarak kaçak yollarla 1995’te gelen CD, insan hakları kanunlarından faydalanarak şu ana kadar iade edilmekten kurtuldu. İçişleri Bakanı Priti Patel, geçen ay hakimlerin yabancı suçluları sınır dışı etmesini kolaylaştıracak yeni mevzuat planlarını ayrıntılı olarak açıklamıştı. Yeni kanunla CD’nin iadesinin kolaylaşacağı ifade ediliyor.