Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zamanla ordudaki görevleri sona eren askerler, ülkede kalmaya devam ediyordu. Bunlara vizelerinin dolmasına bir ay kala vizelerini yenilemeleri aksi takdirde sınır dışı edilecekleri bildirildi. Askerlerden Taitusi Ratucaucau, “Kanunen 3 ay önceden bildirmeleri gerekiyordu. Ailem için vize almam 10 bin sterline mal olur. Bu parayı ödeyebilmek mümkün değil” dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı Lord Dannatt da, “İngiltere askeri üniformasını giyen ve ülke için savaşan bu askerlerin idari meseleler yüzünden burada kalamayacak olmaları kabul edilmez” diyerek karara tepki gösterdi.