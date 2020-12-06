Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hint medyasında yerel yetkililere dayandırılan haberlere göre, Pfizer, Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğüne (DCGI) önceki gün yaptığı başvuruda, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 "BNT162b2" aşı adayının satılması ve dağıtılması için ülkeye sevkine onay verilmesi talebinde bulundu.

Halihazırda 5 aşının ileri aşama klinik denemelerinin sürdüğü Hindistan'da böylelikle, ilk kez bir ilaç şirketi Covid-19 aşısının acil kullanımı için onay başvurusu yapmış oldu.

Ülkede, Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Covid-19 karşı geliştirdiği yerli aşı adayının üçüncü aşama klinik denemeleri 27 Kasım'da başlamıştı.

İngiltere, Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Covid-19 aşısının yaygın kullanımına çarşamba günü onay vermişti.

Hindistan'da 9 milyon 644 bin 529 kişide tespit edilen Covid-19 nedeniyle, 140 bin 216 kişi öldü.