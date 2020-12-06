Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firmanın, günler öncesinden “Biz halkın şirketiyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Aotea Meydanı’nda gökten 100 bin dolar değerinde para dökeceğiz. Evet, gökten GERÇEK PARA dökeceğiz” diye reklam yapması üzerine insanlar saatler öncesinden bölgede toplanıp beklemeye başladı. Para dökülmeye başlanmasıyla da büyük bir kapışma yaşandı, yaralananlar oldu. Paraların sahte olduğunun anlaşılmasıyla da isyan çıktı. Kalabalık, “Paramız nerede?” diyerek organizatörlerin peşine düştü. John Murphy adındaki Yeni Zelandalı, “Buraya gelebilmek için 200 dolar harcadım. Tam bir skandal” diye konuştu.

Firma ise kendisini, “Sahte banknotların arasında gerçek paralar da dağıtıldı. Sahte paralarla firmamızın sitesinden bedava ya da indirimli alışveriş yapılabilir” diye savundu.