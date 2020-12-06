Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uruguay’da art arda 2 defa Devlet Başkanı seçilen Tabare Vazquez hayatını kaybetti. Vazquez‘in oğlu Alvaro Vazquez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 80 yaşındaki kanser hastası Vazquez’in dün yerel saatle 03.00’te başkent Montevideo’da hayatını kaybettiğini duyurdu. Vazquez, babasının evinde hayatını kaybettiğini ve son anlarında ailesi ve arkadaşlarının yanında olduğunu belirterek, “Ailem adına, babama yıllarca sevgi gösteren tüm Uruguay halkına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Vazquez’in ailesi tarafından yapılan açıklamada, Vazquez’in cenaze töreninin korona virüs salgını nedeniyle halka açık olmayacağı belirtildi.

Asıl mesleği Onkolog olan Vazquez, Uruguay’da 2005-2010 ve 2015-2020 yıllarında 2 defa üst üste Devlet Başkanı seçilmişti. Ülkenin başkenttin de işçi sınıfının sokaklarında yetişen Vazque, ticaret yanlısı ekonomi politikası ve güçlü refah programlarını desteklemişti. Uruguay’da 10 yıllık güçlü bir büyüme ile 2000’li yılların başlarında yaşanan derin krizin ardından yoksulluğu azaltan Vazque, Uruguay halkı tarafından oldukça seviliyordu.