Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

First Lady’nin çok yakın arkadaşı olduğunu belirten bir kişi “Melania boşanmak için gün sayıyor” demişti. Ancak dün Georgia eyaletinde birlikte mitinge katılan çift, bu iddiaların aksi bir görüntü sergiledi. Alana el ele gelen ikili, sık sık birbirlerine sarıldı. Bu arada, Donald Trump, senatoda koltuk çoğunluğunu kazanmak için Cumhuriyetçilere 5 Ocak'ta yapılacak seçim için sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.