First Lady’nin çok yakın arkadaşı olduğunu belirten bir kişi “Melania boşanmak için gün sayıyor” demişti. Ancak dün Georgia eyaletinde birlikte mitinge katılan çift, bu iddiaların aksi bir görüntü sergiledi. Alana el ele gelen ikili, sık sık birbirlerine sarıldı. Bu arada, Donald Trump, senatoda koltuk çoğunluğunu kazanmak için Cumhuriyetçilere 5 Ocak'ta yapılacak seçim için sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.
Donald ile Melania el ele miting yaptı
07.12.2020 - 06:18 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 06:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump’ın, Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra bir darbe de eşi Melania Trump’dan yiyeceği iddia edilmişti.
Etiketler : donald trump,melania trump,abd,
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