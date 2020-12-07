Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrailli polisin, yüzüne ateş ederek 9 yaşındaki Filistinli Malik Eissa’nın gözünü kör etmesi konusunda başlatılan soruşturma tamamlandı. Yetkililer, herhangi bir yanlış davranışta bulunmadığını belirterek polisi akladı. Malik, şubat ayında Doğu Kudüs’te gözüne isabet eden plastik mermi sebebiyle bir gözünde görme duyusunu kaybetti.

Görgü şahitleri, hiçbir şeyden habersiz Malik’in, okul otobüsünden indiği sırada isabet aldığını ifade ettiler. İsrail polisi de o sırada bölgede bir gösteri olduğunu, buna öldürücü olmayan silahlarla müdahale ettiğini açıklamıştı. İsrail Adalet Bakanlığı, “üzücü” olayda polis hakkında dava açmaya yetecek kadar delil bulunamadığını bildirdi. Polis raporu ise trajikomikti: Gösteri sırasında taş atılıyordu, çocuğun gözüne taş mı yoksa plastik mermi mi isabet ettiği belli değil. Malik'in babası Wael Issa, “Oğlum hastanedeyken görevliler geldi. Neredeyse ağlayacaklardı. ‘Endişe etme, ateş açanı bulup hesap soracağız’ dediler. 10 ay sonra da davanın kapatılmasına karar verdiler” diye dert yandı.