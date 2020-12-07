Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Breaking Bad dizisinin yıldızı Bryan Cranston, yaklaşık beş ay önce koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. O süreçte hastalığı hafif atlattığını ifade eden 64 yaşındaki başarılı oyuncu son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Tat ve koku alma kabiliyetimin bir kısmını kaybettim" dedi. Hastalığında yaklaşık üç saat boyunca ateşinin 37,25 derece olduğunu ve bir hafta boyunca sadece yorgunluk hissettiğine dikkat çeken Cranston "Sanırım koku ve tat almamın yaklaşık yüzde 75'i geri geldi ancak birisi kahve hazırlarken mutfağa girdiğimde kokusunu alamıyorum" ifadesinde bulundu. Cranston, koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından antikor taşıyan kan plazmasının bir kısmını Kaliforniya Üniversitesi Kan ve Trombosit Merkezi'ne bağışlamıştı.