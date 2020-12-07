Breaking Bad dizisinin yıldızı Bryan Cranston, yaklaşık beş ay önce koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. O süreçte hastalığı hafif atlattığını ifade eden 64 yaşındaki başarılı oyuncu son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Tat ve koku alma kabiliyetimin bir kısmını kaybettim" dedi. Hastalığında yaklaşık üç saat boyunca ateşinin 37,25 derece olduğunu ve bir hafta boyunca sadece yorgunluk hissettiğine dikkat çeken Cranston "Sanırım koku ve tat almamın yaklaşık yüzde 75'i geri geldi ancak birisi kahve hazırlarken mutfağa girdiğimde kokusunu alamıyorum" ifadesinde bulundu. Cranston, koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından antikor taşıyan kan plazmasının bir kısmını Kaliforniya Üniversitesi Kan ve Trombosit Merkezi'ne bağışlamıştı.
Ünlü oyuncu Bryan Cranston: 'Koronavirüsü atlatalı 5 ay oldu, hala koku ve tat yok'
07.12.2020 - 16:54 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Breaking Bad dizisinin yıldızı Bryan Cranston, yaklaşık beş ay önce koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Başarılı oyuncu yaptığı açıklamada, “Tat ve koku alma kabiliyetimin bir kısmını kaybettim" dedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Bryan Cranston,koronavirüs,
751639 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/751639.aspx
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