Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın Kum kentindeki önemli nükleer merkezlerinden biri olan Fordo Nükleer Tesisinin önünde toplanan öğrenciler ve muhafazakarlar, bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine tepki göstererek nükleer çalışmalara hız verilmesini istedi.

Grup adına açıklama yapan İmam Sadık Üniversitesi Besici Öğrenciler Sorumlusu Hadi Jiyan, Fordo Nükleer Tesisinin nükleer anlaşma nedeniyle faal olmamasına tepki göstererek, Meclis ile hükümet arasında tartışmaya neden olan ve İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) Ek Protokol'den ayrılmasını öngören yasaya destek verdi.

Besici Öğrenciler Siyasi Sorumlusu Ali Rasti de İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi'nin önce suikastı reddettiğini hatırlatarak, "Fahrizade'nin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile çekilmiş fotoğrafını yayınlayarak onu nükleer anlaşma taraftarı gibi göstermeye çalıştılar ancak başaramadılar." dedi.

Rasti, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasi ve askeri yetkililerin Kasım Süleymani cinayetine karşı attıkları bir tokatla yetinmeleri, düşmanın Tahran'da nükleer alandaki Kasım Süleymanimizi katletmelerine yol açtı."

Grup, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin nükleer tesislerde denetim yapmasına izin verilmemesi çağrısında bulunarak ABD, İsrail ve UAEA karşıtı sloganlar attı. Gösteride ABD ve İsrail bayrağı yakıldı.

Fordo Nükleer Tesisi

Tahran yönetimi gizli tuttuğu Fordo Nükleer Tesisinin varlığını ilk kez 2009'da UAEA'ya bildirdi. Kum kentinin güneyinde Fordo köyünde yer altında inşa edilen nükleer tesisin bir tünel ile Kum kenti yakınındaki askeri bir tesise bağlı olduğu iddia ediliyor.

Uranyum zenginleştirilmesi için gerekli tüm ünitelerin monte edildiği tesiste nükleer anlaşma öncesi uranyumun yüzde 20 zenginleştirildiği belirtilmişti.

Nükleer anlaşmada Fordo'yla ilgili "uranyum zenginleştirme faaliyetlerine son verilmesi" maddesi yer alsa da Ruhani 2017 yılının ağustos ayında, "Nükleer anlaşmada, Fordo Nükleer Tesisini, gerektiği takdirde yüzde 20'lik uranyum zenginleştirme kapasitesine 5 gün içinde ulaşabilecek şekilde güvenceye aldık." demişti.