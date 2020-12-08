Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maduro, televizyonda yayınlanan konuşmasında "Ulusal Meclisi, Venezuela halkının çoğunluğunun oyuyla kazandık. Bu, demokrasi için hiç şüphesiz büyük bir zafer" ifadesini kullandı. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Indira Alfonzo, Maduro'nun Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi ve müttefiklerinin, AN'deki sandalyelerin yüzde 67'sini aldığını açıkladı. Alfonzo, 20 milyon kayıtlı seçmenden yüzde 31'inin sandık başına gittiğini söyledi. Seçimi takip etmek üzere Venezuela'ya 17 ülkeden heyet ve gözlemciler gelmişti.