Maduro, televizyonda yayınlanan konuşmasında "Ulusal Meclisi, Venezuela halkının çoğunluğunun oyuyla kazandık. Bu, demokrasi için hiç şüphesiz büyük bir zafer" ifadesini kullandı. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Indira Alfonzo, Maduro'nun Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi ve müttefiklerinin, AN'deki sandalyelerin yüzde 67'sini aldığını açıkladı. Alfonzo, 20 milyon kayıtlı seçmenden yüzde 31'inin sandık başına gittiğini söyledi. Seçimi takip etmek üzere Venezuela'ya 17 ülkeden heyet ve gözlemciler gelmişti.
Venezuela’da Maduro zafer ilan etti
08.12.2020 - 04:12 | Son Güncelleme: 08.12.2020 - 04:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun liderliğindeki ittifak, muhalif siyasetçilerin boykot ettiği Ulusal Meclis (AN) seçimlerinde zafer ilan etti.
Etiketler : maduro,venezuela,
751729 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/751729.aspx
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