Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efsanevi havacı Chuck Yeager’ın eşi Victoria Yeager sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşinin 97 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü test pilotunun 17 yıllık eşi Victoria sosyal medya açıklamasında, “Derin bir üzüntü, size hayatımın aşkı General Chuck Yeager'in vefat ettiğini söylemeliyim. İyi yaşanmış inanılmaz bir hayat, Amerika'nın en mükemmel pilotu ve güç mirası, maceraları ve vatanseverliği sonsuza dek hatırlanacaktır" ifadesini kullandı.

Chuck Yeager, 1947'de roketlerle takviye edilmiş Bell X-1 uçağını test ederken, ses hızını aşan ilk insan unvanını kazandı. Daha sonra askeri kariyerinde general rütbesine kadar yükseldi.