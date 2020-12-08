Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Parlamentoda her 2 haftada bir salı günleri düzenlenen "Soru saati" oturumunda yaptığı açıklamada, Danimarka’da son 24 saatte 2150 kişide Covid-19 tespit edildiğini söyledi.

Frederiksen, bu rakamın şu ana kadar tespit edilen günlük en yüksek vaka sayısı olduğunu vurguladı.

Başbakanın konuşmasının ardından günlük istatistikleri açıklayan Devlet Serum Enstitüsü son 24 saatte 77 bin 373 kişiye test yapıldığını, bunlardan 2150 kişide virüse rastlandığını bildirdi.

Devlet Serum Enstitüsü, şu ana kadar ülkede 3 milyon 556 bin 264 kişiye toplamda 8 milyon 53 bin 758 test yapıldığını, 94 bin799 kişide Covid-19'a rastlandığını, 73 bin 52 kişinin salgını atlattığını ve 901 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Test merkezlerinde kuyruklar oluştu

Başbakan Frederiksen’in, dün, Covid-19’un daha fazla yayılmasını önlemek için yarından itibaren ülkede 38 belediyenin kısmen kapatılacağını açıklamasının ardından, söz konusu bazı belediyelerde bulunan test merkezlerinde yoğunluk oluştuğu ve test olmak isteyen vatandaşların saatlerce beklediği haberleri Danimarka basınında yer buldu.